Россиянка описала жителей Дании словами «курят, как заведенные»

Российская путешественница побывала в Копенгагене и рассказала, чем ей запомнилась столица Дании. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора, при выходе из аэропорта она сразу заметила на асфальте «поп-арт из окурков и жвачек».

«Копенгаген — один из самых курящих городов в мире. Датчане курят, как заведенные!» — такими словами описала россиянка жителей этой страны.

Она добавила, что окраины Копенгагена показались ей мрачными, пыльными и скучными, однако в центре города оказалось много интересных достопримечательностей.

«Ощущение сказочного королевства, в котором живут не только знаменитая Русалочка, но и другие персонажи. Они повсюду — на фронтонах и крышах домов, в фонтанах и парках», — пояснила блогерша.

Другой российский путешественник побывал в Брюсселе и остался разочарован. Он пожаловался на повсеместную стройку и мусор на улицах бельгийской столицы.