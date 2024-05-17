Раскрыты сроки запуска безвизовых турпоездок между Россией и Индией

Россия и Индия планируют подписать соглашение о безвизовых групповых турпоездках до конца 2024 года. Такие сроки запуска проекта раскрыл директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости.

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Уточняется, что первые консультации по обсуждению проекта будут проведены в июне.

Ранее российским туристам разъяснили условия безвизового пребывания в Таиланде в течение 60 дней — такой режим продлится с 1 мая до 1 июля. Владельцы российских паспортов, прибывающие в Таиланд в период с мая по июль, могут оставаться в курортной стране до 60 дней за поездку в соответствии с новой мерой.