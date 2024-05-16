Треть опрошенных россиян считают мошенничества и кражи главной опасностью на отдыхе, каждый пятый боится потери документов и опоздания на самолет, следует из опроса, проведенного компанией "Альфастрахование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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"Треть россиян считают мошенничества и кражи главной опасностью на отдыхе. Пищевых отравлений опасаются 26,1% туристов, плохой погоды - 25,2%. Каждый пятый боится потери документов и опоздания на самолет", - говорится в результатах опроса.

Также опрошенные опасаются проблем со здоровьем и акклиматизации - 16,8%, долгих перелетов - 10%, проблем с незнанием местного языка - 16,5%, возможных финансовых сложностей - 12,5%, незнания местной культуры - 8,1%.

Опрошенные боятся и различных природных явлений. Каждый пятый боится утонуть, 13,6% - землетрясений. 11,3% переживают, что могут потеряться в лесу, а 10,7% не хотели бы застрять в горах. У 9% страх вызывают дикие животные, а у 8,7% - такие явления, как смерч и тайфун.

Каждый пятый путешественник покупает страховку для того, чтобы обезопасить себя в путешествиях, 12,8% также страхуют все имеющееся с собой имущество. 34,8% решают проблемы по мере их поступления.

При выборе направления для отдыха 32,3% опрошенных руководствуются своими интересами. 24,8% исходят из бюджета, заложенного на поездку. 13,5% выбирают место для отдыха по достопримечательностям, а 11,4% - по рекомендациям друзей. Из тех, кто предпочитает отдых в России, 44,4% считают основной причиной для отдыха внутри страны ее природное разнообразие.

34,9% отмечают, что так можно сэкономить деньги на отпуск. По 33,1% указали, что путешествия по России позволяют увидеть множество достопримечательностей и сэкономить время на переезды. По 10% участников исследования хотят поддержать отечественный туризм и подчеркивают, что только внутри страны ощущают себя в безопасности.

В отпуске многие предпочитают ничего не делать, а просто загорать у моря - так ответили 45,6% опрошенных. 26,4% ездят на экскурсии, 24,3% устраивают походы. 12,4% предпочитают формат шоппинг-туров, 11,9% лечатся на курортах. 11,2% любят горнолыжный отдых, 4,7% - хайкинг, а 3,8% - водные активности.

Во всероссийском опросе приняли участие 1214 человек.