Iraero запустит регулярный рейс из Благовещенска в Харбин

Авиакомпания Iraero с 12 июня запустит регулярный рейс из Благовещенска в город Харбин в Китае. Об этом сообщается на сайте аэропорта Благовещенска.

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"Авиакомпания Iraero согласовала программу полетов между Благовещенском и Харбином (КНР). К полетам перевозчик планирует приступить с 12 июня", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам на самолетах RRJ-95. Салон рассчитан на 103 места. Вылет из Благовещенска будет осуществляться в 00:05 (18:05 мск), прилет из Китая - в 03:05 (21:05 мск). В дни ночных рейсов аэропорт будет переходить на круглосуточный режим работы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, в настоящее время из Благовещенска выполняется один международный рейс - на остров Пхукет в Таиланд. Это чартерная программа, действующая до конца октября. В 2023 году из Благовещенска также можно было улететь в Ташкент (Узбекистан), но в этом году программа не возобновлялась.