Как прошла одна из крупнейших туристических выставок Arabian Travel Market

В Дубае с 6 по 9 мая прошла одна из крупнейших туристических выставок – Arabian Travel Market, которую специалисты российского турбизнеса называют главной площадкой для общения с иностранными партнерами. На международном форуме побывал и главный редактор TourDom.ru Дмитрий Даниленко – узнал последние новости и тенденции.

© tourdom.ru

© tourdom.ru

Выставка в Дубае поразила своими размерами: под экспозиции было отведено три больших павильона во Всемирном торговом центре. В течение 4 дней, с 6 по 9 мая, в них работали более 46 тыс. специалистов туризма из 165 стран. Рост посетителей к прошлому году – 15%.

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Самым загруженным днем оказался первый. У входов возникали очереди, но все было хорошо организовано, а атмосфера – максимально дружелюбной. Я обронил у рамок металлоискателей купюру в 1000 дирхам (около 25 тыс. руб. по курсу. – Ред.) – догнали и вернули!

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Традиционно с огромной экспозицией выступил Дубай: стенд занял 1225 кв. м, причем на трех уровнях. Для эмирата это домашняя выставка, поэтому важно показать все достижения. На ATM было объявлено, что с января по март Дубай принял 5,18 млн международных туристов – на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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Этот успех подкреплен рекордными показателями 2023-го, когда Дубай посетило 17,15 млн человек.

На втором этаже стенда нашему изданию дал эксклюзивное интервью генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая Иссам Казим. Он рассказал, что в эмирате развивают не только пляжный отдых, но и глэмпинги в пустыне.

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Масштабно выступила также Саудовская Аравия – партнер ATM. На выставке были представлены два новых гостиничных проекта на Красном море – Red Sea Project и Neom.

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На ATM в большом количестве приехали и участники из Европы. Пожалуй, самый внушительный стенд выкупила Италия. Были и относительно нераскрученные страны, например Босния и Герцеговина. Отдельную секцию на выставке отвели под различные сервисы и IT-компании.

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График встреч у каждого экспонента ATM формировался заранее, в том числе через официальное мобильное приложение выставки, одновременно исполнявшее и роль GPS-навигатора по залам. На некоторых стендах с помощью электронных панелей можно было подать заявку онлайн и оперативно получить подтверждение.

© tourdom.ru

Мне удалось пообщаться с администрацией саудовского проекта Red Sea. В кулуарах обсуждалось, что новый курорт вскоре разрешит продажу алкоголя в отелях, но его представители нам это не подтвердили – пока все остается по-старому. Курорты Саудовской Аравии, по их мнению, подходят для дайвинга, приезжать можно и тем, кто хочет просто релакса, – на островах уже открыты шикарные отели St Regis и Ritz Carlton. Подробнее об этом читайте в нашей публикации на «ТурДоме».

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Что касается деловой программы, то на ATM 2024 в залах работали сразу две конференц-площадки, где нон-стоп шли дискуссии с участием именитых экспертов. На сессии обсуждения трендов сферы гостеприимства участвовали топ-менеджеры Marriott и MasterCard.

Из важного: более 38% туристов в luxury-сегменте готовы заплатить на 30–50% больше за размещение, при условии если отель отвечает принципам устойчивого туризма, то есть использует натуральные материалы, не загрязняет природу, экономит энергию и т. п. Интересно, что примерно то же самое я услышал и в Москве на апрельской конференции Яндекс.Путешествий – российские туристы тоже готовы платить больше, если отель «эко-френдли».

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Отдельная жизнь на ATM кипела в залах, где проходили пресс-конференции. Интересно было понаблюдать, как себя продвигают те или иные страны – Египет, например, больше не хочет быть только Страной пирамид и Красного моря. Власти пиарят новый курорт – Новый Аламейн на Средиземном море – и намерены развивать гастрономический и свадебный туризм. Подробнее об этом читайте на «ТурДоме».

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Конечно же, в кулуарах мы пообщались и с руководителями российских туроператоров, приехавших на выставку. Тарас Кобищанов («Русский Экспресс») назвал ATM главной площадкой, так как на ней представлены все ключевые страны, которые заинтересованы в работе с Россией. При этом никакого негатива по отношению к россиянам не чувствовалось.

«Выставка еще раз подтвердила, что российских туристов все ждут. Ближний Восток, Азия, острова Индийского океана – все эти регионы нацелены на нас», – согласился гендиректор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Туроператоры также обратили внимание на активность новых отелей в Дубае, которым интересны россияне. Тарас Кобищанов отметил клиентоориентированность One&Only Za’abeel Dubai – на Пасху он поприветствовал гостей из нашей страны куличами и крашеными яйцами. Дмитрий Арутюнов рассказал, что на лето отели традиционно выставляют множество спецпредложений.

«Хотя это время года перестает быть для Ближнего Востока низким сезоном. Регион стал хабом для туристов, перемещающихся в другие страны. Кроме того, меняется климат. Вы видели, что творилось в апреле?! Были ливни, дожди повторились в мае. В результате туристы уже не боятся приезжать и летом, тем более что престижные отели 5* стоят недорого – номер на полупансионе можно взять за 150 долларов на человека. Дубай конкурирует с Турцией», – добавил наш собеседник.

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Как обратил внимание руководитель Space Travel Артур Мурадян, на лето в целом сохранены и объемы перевозки в ОАЭ из России (подробнее о полетных программах туроператоров на ближайшие месяцы читайте в нашем обзоре).

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А вот с перевозкой из Саудовской Аравии сохраняется интрига. Несмотря на появление новых гостиничных проектов, пока говорить об этом преждевременно. Планы саудовской авиакомпании Saudia поставить рейсы в Москву остаются на уровне намерений, но туроператоры считают, что вскоре полеты все же будут открыты.

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Emirates приурочила к Arabian Travel Market презентацию обновленных салонов бизнес-класса и премиум-эконома. Одним из первых новинки протестировал наследный принц Дубая – шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

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А также автор этого текста – Дмитрий Даниленко.

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И еще о тенденциях, которые были заметны на ATM. Отели, имеющие амбиции в ближневосточном регионе, стремятся показать себя во всей красе и не жалеют денег на пиар. Это говорит о высокой конкуренции в сфере luxury.

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С дорогими стендами выступили Atlantis, Bulgari, Kempinski, Wyndham и другие. Jumeirah воспользовалась возможностью объявить о ребрендинге, который коснется Burj Al Arab и всей сети.

Некоторые гостиничные бренды потратились еще и на вечерние мероприятия для партнеров, куда в первый же вечер отправились «тусить» многие участники. В итоге на официальный welcome event Arabian Travel Market в Dubai Expo добрались не все. Но те, кто доехал через пробки, были вознаграждены нетворкингом на свежем воздухе и красивым видом на купол Wasl Dome.

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Кстати, многие отмечали, что с погодой действительно повезло – характерной для мая 40-градусной жары не было. Вечерами комфортно сидеть на террасах или гулять.

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И в заключение о, пожалуй, самом необычном стенде на Arabian Travel Market. Со своей экспозицией выступила полиция Дубая, выставив улыбчивых сотрудников, внедорожник в защитной расцветке и настоящую пушку. По всей видимости, это должно означать, что туристы в Дубае под надежной защитой, а направление остается безопасным и гостеприимным.