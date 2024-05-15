В Дубае построят искусственные рифы

У побережья Дубая собираются возвести искусственные рифы, сообщает Департамент экономики и туризма эмирата в своей рассылке. В первую очередь, проект Dubai Reef экологический. Конструкции позволят защитить морские растения и животных. Водоросли получат опору, а рыбы найдут новое укрытие и смогут активнее размножаться.

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Каждый из 20 тыс. искусственных модулей имеет объем больше 400 тыс. куб. м. В течение 4 лет их установят на 600 кв. км рядом с эмиратом.

Когда все будет готово, на верхней части рифов планируют обустроить общественные пространства, магазины, экодома и гостиницы. Все это будет работать на солнечной и волновой энергии.

Проект Dubai Reef, по мнению его идеологов, поспособствует социально-экономическому развитию и развитию экологического туризма, а также сохранению морского наследия Дубая. Однако большая стройка имеет оборотную сторону. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» заметили, что возводить рифы планируют рядом с пляжем Madinat Jumeirah, где находится несколько пятизвездочных отелей. Поедут ли в них отдыхающие, зная, что вместо горизонта им предстоит любоваться процессом строительства, большой вопрос.

Дубай – не первое место, где решили установить искусственные рифы. В некоторых странах из них делают подводные парки, чтобы привлечь дайверов. Например, в Канкуне в Мексике на дне моря поставили больше 400 скульптур. Композиция, которая называется «Тихая революция», пользуется популярностью у путешественников. Не менее интересный проект есть во Флориде. «Мемориал Нептуна» известен не только статуями, но и тем, что он стал подводным кладбищем, – любой желающий может приобрести место и разместить там урну с прахом.

Популярность набирают не все искусственные рифы. Например, Redbird Reef в Атлантике, где затоплены вагоны Нью-Йоркского метро, дайверов не привлек. Как и судно «Генерал Ванденберг» – за процессом затопления бывшего авианосца публика наблюдала с 300 лодок и катеров, но дайверы туда не едут.

В Египте в прошлом году начали обустраивать искусственные рифы из отслужившей свое военной техники. Планируется, что туристы, которые приедут на погружение, смогут осмотреть боевые корабли и понаблюдать за рыбами, которые там поселились.