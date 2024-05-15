Туры в Дубай из Москвы упали в цене в 2 раза после праздников

После майских выходных традиционно снизились цены и на туры в ОАЭ. Турагенты обращают внимание клиентов, что неделя отдыха в 4* отеле с вылетом из Москвы в ближайшие дни обойдется в сумму от 63 тыс. руб. на двоих. Тур с проживанием в 5* гостинице на Джумейре можно забронировать за 94 тыс. руб.

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В частности, по данным агрегаторов, недельный тур с 18 мая с размещением в городском отеле Дубая Citymax Hotel Bur Dubai 3* предлагается за 63 тыс. руб. на базе завтраков. Ранее аналогичный турпакет с заездом в указанную дату стоил 119 тыс. руб., что на 47% выше текущей цены.

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Еще больше, на 52%, упала за 1,5 месяца стоимость тура с вылетом 17 мая в Holiday International Sharjah 4* с завтраками. В начале апреля он предлагался за 129 тыс. руб., сейчас доступен за 63 тыс. Здесь и далее рассматриваем туры на 8 дней (7 ночей) на двоих с отправлением из Москвы.

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Отдых в популярном Centara Mirage Beach Resort Dubai 4* (Дейра, 1-я линия) с заездом 17 мая сейчас тоже можно заказать в 2 раза дешевле (на 49%), чем 1,5 месяца назад, за 127 тыс. руб. В начале апреля точно такой же тур обошелся бы в 252 тыс. руб.

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Причины корректировки тарифов – снижение спроса после майских праздников и окончание высокого сезона на курортах Арабских Эмиратов.

Спецпредложения на весенне-летний период можно найти и у многих известных отелей высокого уровня. Они предлагают гостям бонусы при бронировании некоторых категорий номеров: дарят ночи, отдельные услуги, делают апгрейд питания.

В частности, Atlantis The Palm 5* при заказе люксов каждую 4-ю ночь дарит. При этом гостям предоставляется полупансион, дети до 14 лет проживают бесплатно. Предусмотрены также спецпредложения на спа и другие бонусы.

Atlantis The Royal 5* при бронировании 3 ночей с размещением в сьютах и на виллах с бассейнами предоставит дополнительную 4-ю. А также включит в стоимость ежедневные депозиты для использования на ужинах, в спа и аквапарке.

Другой популярный отель One&Only The Palm 5* в Дубае при заказе определенных категорий номеров в период по 31 мая дарит 4-ю ночь в подарок. А выбрав размещение в летний период, с 1 июня по конец сентября, туристы получат 3-ю ночь в виде бонуса. При проживании на вилле или в люксе дополнительной опцией также станет часовая спа-процедура.