С каким сроком действия загранпаспорта пустят в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд

Перед началом летнего сезона отпусков в соцсетях регулярно появляются вопросы о том, какой необходим срок действия загранпаспорта для въезда в разные страны. Редакция уточнила требования для поездок по популярным у российских туристов направлениям.

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Турция

Законодательство Турции разрешает въезд иностранцам с паспортом, действительным не менее 60 дней с даты окончания действия визы, вида на жительство или разрешенного безвизового пребывания. В Генконсульстве РФ в Стамбуле уточнили, что для российских туристов, прибывающих без визы, срок действия документов должен быть от 120 дней с даты пересечения границы.

По существующим правилам, россияне имеют возможность находиться в Турции в безвизовом режиме 90 дней в течение полугода, но не более 60 суток за одно посещение.

Египет

Для въезда в Египет туристам необходим заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента прибытия в Египет.

Как напоминает посольство России в АРЕ, россияне должны приобрести однократную визу за 25 долларов в аэропорту или онлайн. Срок действия – 30 дней, ее возможно бесплатно продлить еще на 2 месяца при обращении в местный отдел «Гавазат».

При прибытии прямыми авиарейсами в Шарм-эль-Шейх туристов освобождают от уплаты визового сбора при условии нахождения на курортах Южного Синая до 15 суток. Однако при планировании экскурсий в Каир, Хургаду или Луксор следует оформлять обычную туристическую визу.

ОАЭ

Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов туристам необходимо иметь загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев со дня въезда. Россияне имеют право на безвизовое пребывание до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

По разъяснению посольства РФ в АРЕ, после трехмесячного пребывания вернуться в страну возможно только по истечении 180 дней от даты первого пересечения границы.

Таиланд

Для россиян при посещении Таиланда есть несколько нюансов в отношении срока действия загранпаспорта. По соглашению об отказе между странами от визовых формальностей на пребывание до 30 дней требования к дате действия заграничного паспорта не установлено.

Согласно разъяснения посольства Королевства Таиланд в РФ, иммиграционная служба страны разрешает 30-дневное пребывание для владельцев российских паспортов, действительных более 30 дней. Если меньше, то и въезд будет только на оставшийся срок действия документа. При этом дипломаты отметили, что авиакомпании иногда отказывают в перелете с загранпаспортом, действительным менее 6 месяцев.

В настоящее время для россиян действует 60-дневный безвиз, который правительство Таиланда установило с 1 мая до 31 октября 2024 года.

Проверка требований к документам при авиаперелетах на сайте IATA показывает, что для поездки, к примеру, с 1 по 20 июня, можно иметь загранник, действительный до 1 июля.

Ранее «ТурДом» писал, что прибывающие как туристы россияне на границе Таиланда будут иметь право выбора между 30- и 60-дневным безвизовым штампом.