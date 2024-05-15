Обстановка в Тбилиси: безопасна ли столица Грузии для туристов

14 мая в Грузии приняли Закон об иноагентах – теперь его должен подписать президент страны. Его вступление в силу может отразиться и на российских туристах.

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Протесты против нового документа начались еще в середине апреля. Не все митинги проходят без происшествий – 1 мая беспорядки привели к поджогу баррикад, а участники акции пытались прорваться в здание парламента. Вчера в центре города протестующие дрались с силовиками, а спецназ задерживал самых активных.

Но, по сообщениям из местного чата, информация в СМИ слишком преувеличена, а обстановка в городе не такая пугающая, как нам показывают.

«Все безопасно, в центр просто не ходите и всё», – предупреждает местная жительница Александра.

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«Бывают небольшие локальные стычки с силовиками. В целом никакой опасности, если только специально не лезть под водометы», – рассказывает участник тбилисского чата Ник.

Нередко туристы используют Грузию как перевалочный пункт по дороге в Европу. Из Тбилиси есть рейсы до Ниццы, Берлина, Амстердама, Парижа и Милана, а Кутаиси отправляет самолеты в Ригу, Вильнюс и Варшаву.

Между тем глава МИД Эстонии Маргус Цахкна напомнил, что Евросоюз может ответить введением санкций против Грузии. Каких именно – пока непонятно. Если они отразятся на авиасообщении, то туристы могут потерять возможность пересадки на рейсы в Европу. Серьезной проблемой это не станет, потому что стыковки до европейских аэропортов есть в Турции, Армении или Азербайджане.

Грузия популярна как курортное направление. Отдыхающих привлекают море и горы, а еще цены на отдых – 6 ночей с завтраком в конце июня на двоих обойдутся в 85–90 тыс. руб. Отдельный плюс для россиян – безвизовый режим до года.