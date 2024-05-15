Страховщики считают, что туристы в Таиланде болеют чаще, чем в России

Пиарщики страховой компании «Согласие» поделились со СМИ статистикой обращений по страховым случаям от туристов в 2024 году. По их подсчетам, чаще всего отдыхающие заболевают в Таиланде и ОАЭ. Вот только эти вычисления можно назвать верными лишь с точки зрения математических операций. А вот с реальной картиной и логикой они не бьются.

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По мнению представителей компании, каждый третий заболевший турист этой зимой отдыхал в Таиланде. А каждый пятый – в ОАЭ. Такие цифры специалисты получили, вычислив долю от общего количества страховых случаев за первые месяцы текущего года. Однако нужно иметь в виду, что именно эти направления традиционно являются самыми популярными у туристов из РФ в зимнем сезоне. Туда ездило кратно большее количество отдыхающих, чем в другие страны, которые ожидаемо оказались ниже в рейтинге «Согласия».

Несезонная в эти месяцы Турция опередила Индонезию, Сейшелы и Мальдивы. Да и в Марокко, судя по статистике, туристы болеют чаще, чем в вышеназванных популярных странах. При том что потока туристов в Африку нет. Это, скорее, ручеек энтузиастов.

Есть и другой момент, из-за которого данные страховщика не отражают реальной картины, – необходимость покупки страхового полиса для туриста. Так, например, на Россию приходится всего 9% обращений, из-за чего получается, что туристы в РФ болеют едва ли не реже, чем в Индии, что логически невозможно. Отправляясь в поездки по России, лишь единицы покупают страховые полисы. Их оформляет даже те, что едут на горнолыжный курорт, восхождения или в походы, где риск получения травм более высок, чем в пляжном туризме. Что уж говорить про простуды, которые, судя по представленной статистике, лидируют в общей доле обращений туристов за рубежом. ОМС, платная клиника или самостоятельный поход в аптеку за лекарствами в России решают эти вопросы.

Для более корректного сравнения было бы разумно посчитать удельный показатель по каждому направлению – количество обращений туристов на 100 или 1000 оформленных полисов. Пока же статистика отражает только то, что туристы болеют чаще там, куда больше ездят и где чаще покупают страховки. Как говорится в старой шутке, опрос, проведенный в интернете, показал, что у 100% пользователей есть интернет.

Ранее TourDom.ru писал, что «АльфаСтрахование» назвали Турцию самым опасным направлением для туристов с детьми.