В Тюмени начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны из-за СВО

Тюменские турфирмы начали продавать путевки на Кипр, которые были недоступны после начала спецоперации. Об этом сообщили читатели, обратившиеся в агентство.

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«Выбирали туры на лето. Агент предложил нам путевки на Кипр. Ранее мы всегда летали туда, но после начала СВО, Кипр прекратил прямые авиасообщения с Россией. Теперь же, чтобы туда попасть, нужно лететь через Ереван», — сообщили тюменцы.

Несколько лет назад из Тюмени были прямые рейсы на Кипр, время в полете занимало шесть часов. Теперь же из-за пересадки длительность полета увеличилась до 14 часов. При этом стоимость путевки на одного человека начинается от 150 тысяч рублей.