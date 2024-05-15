Эксперт ожидает роста турпотока из РФ в Малайзию в 2024 году примерно на 30%

Туристический поток из России в Малайзию по итогам 2024 года может вырасти примерно на 30% и составить порядка 150 тыс. туристов. Об этом заявила директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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"По нашим прогнозам, в 2024 году Малайзию посетят примерно 150 тыс. российских туристов. Таким образом, российский турпоток вырастет примерно на 30%", - сказала Максутова.

Она напомнила, что по итогам 2023 года Малайзию посетило 12 млн туристов, из них всего 110 тыс. - это российские туристы. В то же время в прошлом году в Россию приехали всего 3 тыс. малайзийских туристов.