NewJeans озвучили аудиогид в Британском музее

K-pop-группа NewJeans в качестве волонтеров поучаствовала в записи голосового представления корейских экспонатов в Британском музее.

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Девушки на корейском записали аудиопояснения для таких предметов, как ваза из селадона (серо-зеленая глазурованная китайская керамика) с цветочным орнаментом, белый фарфоровый кувшин времен династии Чосон, картина с изображением четырех Небесных царей буддизма и других, сообщает Allkpop. Также NewJeans сделали описания для некоторых артефактов Римской Британии, например бюста императора Адриана.

24 мая коллектив выпустит двойной сингл How Sweet, в который войдет трек Bubble Gum, уже знакомый слушателям.

Недавно родители участниц NewJeans обвинили компанию HYBE в создании похожей команды.

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