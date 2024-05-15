Названы страны, где российские туристы болели чаще всего

Чаще всего российские туристы заболевали в Таиланде и ОАЭ. На эти страны пришлось 34,1 % и 19,7 % обращений по страховым полисам от отдыхающих, следует из статистики страховой компании «Согласие».

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По данным страховщиков, на третьем и четвертом месте в списке обращений Индия и России (чуть более 9 %). А замыкает пятерку Египет (8,7 %).

При этом чаще всего в Таиланде и ОАЭ туристы болели простудными заболеваниями.

«Специалисты объясняют влиянием систем кондиционирования в аэропорту, такси и отелях – на фоне резкой перемены температуры. Ещё одни распространенные недуги в Королевстве – различного рода желудочно-кишечные расстройства, гастроэнтериты, также встречаются случаи инфекционных заболеваний (лихорадка денге, ротавирусная инфекция и др.)», - пояснили в «Согласии».

В России туристы также простужались, в Индии чаще всего медицинская помощь требовалась в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А в Египте, помимо ОРВИ, туристы также нередко обращались к врачам из-за различных травм.

«Самые высокие затраты по полису путешественника в этом году были обусловлены страховым случаем, зафиксированном в Таиланде. Расходы по лечению 38-летней туристки, получившей различные травмы, составили почти 2 млн рублей», - отметили в компании.

Ранее МИД РФ порекомендовали россиянам взвешивать риски при планировании зарубежных поездок. Дипломаты подчеркнули, что не раз предупреждали о возможных задержаниях по запросам спецслужб США. В МИД отметили, что у Штатов есть соглашения об экстрадиции с более чем сотней стран, включая популярные у туристов Таиланд, Египет, Турцию и Израиль.