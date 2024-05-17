МЭР сообщило о планах запустить прямые рейсы между Россией и Малайзией

Запуск прямых рейсов меду Россией и Малайзией обязательно произойдет, это один из основных стимулов кратного увеличения турпотока между странами, сообщил в интервью ТАСС в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

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"Малайзия - очень перспективный для нас партнер, многомиллионная страна в Азии. Нужно, безусловно, налаживать туристический обмен. <…> В основе этого будут прямые рейсы. Это, на наш взгляд, неизбежность, которая обязательно произойдет. Мы сейчас работаем над организационными моментами, связанными с обслуживанием наших [воздушных] судов на территории Малайзии", - сказал он.

Замминистра отметил, что несколько российских авиакомпаний выразили готовность начать полеты уже в ближайшее время в случае решения вопроса с обслуживанием воздушных судов. Запуск прямых рейсов также прорабатывается с Саудовской Аравией.

"В ближайшие годы будем делать акцент на повышении узнаваемости туристического бренда [России], установлении безвизового режима, запуске прямых авиарейсов и обеспечении безналичной оплаты услуг для наших гостей. Ну и для нас тоже желательно, чтобы в Саудовской Аравии [у россиян] была возможность оплачивать услуги картами", - сказал Вахруков.

Он также напомнил, что взаимный турпоток между Россией и Саудовской Аравией в 2023 году вырос в 2,5 раза.