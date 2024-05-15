В Финляндии завершили тестирование цифровых документов для путешествий

Пограничная служба Финляндии завершила эксперимент Евросоюза по использованию цифровых документов для путешествий, пограничный досмотр занимал 8 секунд. Об этом сообщают пограничники в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что финский аэропорт Вантаа стал первым в ЕС, где в рамках пилотного проекта с конца августа 2023 года по 31 марта 2024 года граждане Финляндии могли воспользоваться цифровыми документами при полетах в Великобританию и Хорватию. Пограничники уточнили, что на заключительном этапе цифровыми документами могли воспользоваться все вылетающие за пределы Шенгенской зоны.

Участниками эксперимента стали 466 человек, пограничный контроль занимал 8 секунд, из которых 2 секунды занимала техническая составляющая и 6 секунд занимали действия пассажира. В ходе эксперимента выяснилось, что необходимо изменить освещение в зоне контроля, что принесло ценную информацию для исследования, сообщают пограничники.

Полученные в ходе эксперимента данные будут использовать при подготовке законодательства ЕС по DTC (Digital Travel Credentials), а также в работе по стандартизации DTC в международной организации гражданской авиации ICAO, говорится в сообщении.