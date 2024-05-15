Число туристов из РФ, КНР и Таиланда в Японии пока не вернулось к уровню до пандемии

Число граждан России, Китая и Таиланда, которые посещают Японию для туризма и других целей, пока не вернулось к уровню до пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные статистические данные Японской национальной туристической организации.

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За I квартал 2024 года в Японию приехали 27,4 тыс. россиян, что примерно на 10 тыс. (26,7%) меньше, чем за тот же период в 2019 году. Что касается жителей материковой части Китая, то за указанные четыре месяца число посещений составило 1,8 млн. Это на 1 млн ниже уровня перед пандемией коронавируса. Также пока не восстановился поток граждан Таиланда в Японию - его объем пока на 9% меньше того, что был пять лет назад.

По остальным странам статистика показывает рост. Так, к примеру, с января по апрель в Японию приехали почти 3 млн жителей Южной Кореи, что на 400 тыс. (13,3%) выше уровня до пандемии. Аналогичные тенденции прослеживаются по всем европейским странам и США. В публикуемую статистику Японской национальной туристической организации включены в основном туристы, однако она также учитывает и посещения страны с другими целями.

Число иностранных туристов в Японии неуклонно росло вплоть до 2019 года, когда был поставлен абсолютный рекорд (31,88 млн человек). В 2020 году власти ставили цель выйти на уровень 40 млн человек в связи с запланированной летней Олимпиадой в Токио, однако из-за пандемии эти планы не были выполнены.

В прошлом году власти Японии начали отмечать тенденцию к росту туристического потока. В отдельные месяцы он превышал уровень до пандемии. Увеличению потока иностранцев способствовало решение об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов с 11 октября 2022 года и возобновление выдачи краткосрочных виз. Еще одним положительным фактором является низкий курс иены по отношению к доллару.