Россия и Малайзия работают над безвизом

Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовом режиме въезда на срок до 30 дней, заявил представитель МИД РФ Радик Вахитов в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«В настоящее время ведется проработка межправсоглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, предусматривающей безвизовый режим въезда на срок до 30 дней. На наш взгляд, подписание данного документа будет способствовать интенсификации деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей», — приводит РИА Новости слова Вахитова.

Он отметил, что сейчас стороны вырабатывают формулировки, которые бы были приемлемы для всех. Для этого в скором времени будут проведены экспертные консультации в онлайн и оффлайн-форматах.