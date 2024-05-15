В Казахстане введут визу «современных кочевников»

Ожидаемый экономический эффект от внедрения визы «современных кочевников», которая позволит иностранцам длительное время оставаться на территории республики, ежегодно может составлять более 3 млрд тенге.

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Как сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев механизм внедрения Neo nomad visa уже разработан и направлен в соответствующие госорганы.

По его словам, туротрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма.

Так, в прошедшем году в Казахстане побывало в два раза больше иностранцев, чем годом ранее (9,2 млн человек).

Растет поток туристов из Китая - в 2023 году Казахстан посетили 327 тыс. жителей Поднебесной.

Кстати, виза для них действует 30 дней, а не 14, как раньше, отметил Маржикпаев. После продления ее сроков турпоток заметно увеличлся.

Чиновник уточнил: 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Грузия меняет правила вьезда для российских туристов.