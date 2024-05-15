Популярный европейский курорт снижает лимит на размещение туристов

Власти ужесточили меры против приезжих, которые позволяют себе пьяные дебоши и драки, а также акты вандализма. В отношении таких гостей планируется применять штрафные санкции до 3 тыс. евро.

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С 2020 года на острове уже действует первый в Европе закон против «пьяного туризма», поставивший под запрет организованные экскурсии по барам и продажу спиртного в магазинах с 21:30 до 08:00, пишет портал Euro Puls.

Майорка является одним из мест так называемого «овертуризма» - остров настолько пользуется популярностью, что из блага он благодаря отдельным путешественникам превращается в зло.

На этом основании региональный совет объявил о сокращении мест в местных отелях для приезжих на 18 тысяч.

Ранее стало известно, почему многие кубанцы недолюбливают туристов.