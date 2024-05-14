Турагент скрылся за границей, получив от туристов миллионы за тур в Дубай

Забронировав, как им казалось, туры в Дубай, две семьи остались и без отдыха, и без денег. История произошла еще в позапрошлом году, однако только недавно суд расставил все точки над i и подтвердил, что ответственность за сорвавшийся отдых в Эмиратах несет турагент.

Как следует из материалов Басманного районного суда, в августе и сентябре 2022 года туристы заключили договоры о туристическом обслуживании с турагентской компанией «Стар Трэвел», действующей на основании агентского соглашения с туроператором «АРТ-ТУР». Согласно документам, с 24 декабря 2022-го по 4 января 2023-го туристы должны были проживать в пятизвездочном Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, лететь бизнес-классом из Москвы в Дубай и обратно. Кроме того, для одной из семей турагент взялся забронировать билеты из города их проживания до Москвы и обратно, а также номер в столичной гостинице – чтобы туристы могли там остановиться в ожидании рейса. При этом, как пояснили в юридической компании «Персона Грата», представлявшей в суде интересы туроператора, авиабилеты турагент обязался приобрести самостоятельно.

Туристы выплатили сумму путевок двумя траншами. Однако через пару недель после окончательного платежа им пришли письма от турагента о том, что он инициировал процедуру банкротства и не может исполнить обязательства. Иными словами, никто никуда не полетит. Впоследствии выяснилось, что гендиректор турагентской компании, прихватив с собой полученные деньги, покинул территорию России. А туроператор, так и не дождавшись перевода средств за туры, заявки аннулировал.

Туристы обратились в правоохранительные органы, но уголовное дело в отношении сбежавшего гендиректора «Стар Трэвел» возбуждено не было, следователи посчитали, что это гражданско-правовой спор. Следующим шагом туристов стало обращение в суд с гражданскими исками с требованием о взыскании денег – причем как с турагента, так и с туроператора солидарно.

«В обоснование гражданского иска туристов легла устоявшаяся формулировка об ответственности туроператора за любые действия своих турагентов, вне зависимости от факта оплаты забронированных услуг», – пояснил основатель агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что зоны ответственности различаются. В частности, было установлено, что между туроператором и турагентом агентских соглашений не заключалось (в Едином федеральном реестре турагентов отсутствует информация о том, что «Стар Трэвел» является турагентом или субагентом «АРТ-ТУР»), турагентская компания не заказывала у «АРТ-ТУР» комплексный турпродукт для истцов, а только размещение, никаких денежных средств в счет оплаты туристических услуг туроператору не поступало. В итоге сумму в 6 млн руб., куда вошли стоимость размещения, убытки, неустойка, компенсация морального вреда, штраф и расходы по оплате госпошлины, суд обязал выплатить турагентскую компанию, освободив туроператора от ответственности.

В апелляции решение суда первой инстанции устояло, однако туристы обжаловали его в кассационном порядке, где спор вернули на повторное рассмотрение. Но и по результатам нового апелляционного рассмотрения коллегия Московского городского суда оставила решение первой инстанции – Басманного суда – без изменения.

«В отсутствие произведенной оплаты и формирования туроператором для истцов туристического продукта, отсутствия фактов, влекущих начало исполнения туроператором услуг по предоставлению истцам туристического продукта, оснований для привлечения туроператора к ответственности за нарушения обязательств агентом судебная коллегия не усматривает», – сказано в судебном решении.

Как отметил Георгий Мохов, тот факт, что Мосгорсуд настоял на своей первоначальной позиции после отмены в кассации, в юридической практике – большая редкость.