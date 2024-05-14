Россияне массово устремились на курорты Турции

Летом 2024 года российские туристы массово устремились в Турцию — соотечественники стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

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По информации сервиса «Слетать.ру», наиболее востребованы у россиян Аланья (24 процента), Кемер (23 процента), Сиде (17 процентов), Белек (10 процентов) и Анталья (пять процентов).

Ранее российские туристы, направлявшиеся в Турцию, застряли в аэропорту на 10 часов. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами авиакомпании Azur Air, летевшими из Тюмени в Анталью.