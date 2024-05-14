Спрос работодателей на турагентов увеличился в три раза

Спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Как указано в исследовании, в апреле 2024 года соискателям на подобную позицию готовы предложить от 40 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц, что делает турагентов самой высокооплачиваемой вакансией в сегменте HoReCa.

Также более чем в два раза вырос спрос на горничных. Количество вакансий работников кухни увеличилось на 102%, а число вакансий хостес — на 91%.

Ранее были названы сферы работы, в которых предлагают зарплаты от 500 тыс. рублей.