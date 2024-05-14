«Аэрофлот» в полтора раза увеличил пассажиропоток на международных рейсах

Авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлот», с января по апрель увеличили пассажиропоток на международных направлениях в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «За 4 месяца перевезено 3,9 млн пассажиров, что на 50% больше, чем годом ранее», – говорится в отчете о результатах оперативной деятельности.

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Главным образом это произошло благодаря открытию новых, прежде всего туристических, направлений и увеличению частоты рейсов. Свой вклад внесло и стратегическое партнерство с Библио-Глобусом – туроператор имеет блоки мест и загружает рейсы перевозчика на многих маршрутах.

«Туризм имеет в этой связи большое значение – рейсы в Турцию, Таиланд, Эмираты, Египет, Китай, на Кубу и так далее. Причем это и дальше будет развиваться. Недаром еще одна сегодняшняя новость о том, что будет значительно увеличено число полетов из Москвы и регионов России в Анталью», – прокомментировал председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

По его словам, доля международных рейсов медленно, но растет, причем не только у «Аэрофлота», но и у других отечественных перевозчиков. Если до пандемии соотношение между внутренними направлениями и заграничными у всех российских авиакомпаний было 60 на 40%, в прошлом году – 80 на 20, то сейчас международная доля поднялась на 2–3%.

«Наличие флота благодаря выкупу самолетов у иностранных лизингодателей и позволяет расширять сеть маршрутов», – добавил эксперт.

Другой вопрос – до какого предела будет продолжаться рост международных перевозок? Ограничений на полеты российских авиакомпаний никто не отменял и в ближайшее время не собирается. Однако периодически появляется информация, что могут открыться и новые направления – в ту сторону, куда можно. В частности, в Индонезию и страны Африки, например в Танзанию (допуски на полеты на Занзибар «Аэрофлот» получил еще летом прошлого года, интерес к африканскому острову также проявляют AZUR air и Red Wings). Но все непросто и зависит не только от потенциального спроса.

«В любом случае есть международные соглашения. Надо учитывать не только флот, который может летать за границу, но и возможность технического обслуживания бортов в иностранных аэропортах, на что могут накладываться определенные ограничения», – отметил Дмитрий Горин.

Например, в конце прошлого года «Аэрофлоту» пришлось корректировать программу на Маврикий – лайнеры некоторое время летали с промежуточными посадками. Это было связано с тем, что наземные службы на острове отказывались заправлять российские самолеты.

Ранее мы писали, что в летнем расписании «Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей с 21 до 45 в неделю – в сутки авиакомпания будет выполнять до 7 вылетов из Шереметьево. Кроме того, нацперевозчик отправит на турецкий курорт туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы. Суммарная частота полетов составит до 114 рейсов в неделю из 10 городов России.