Таиланд в 2024 году посетили более 800 тыс. россиян

Более 800 тыс. граждан России посетили Таиланд с начала 2024 года, продолжая занимать третье место среди иностранных туристов. Об этом сообщило министерство туризма и спорта королевства.

© Unsplash

По данным ведомства, с 1 января по 12 мая в Таиланде побывали более 13 млн иностранцев, благодаря чему экономика страны получила доход в размере 631,2 млрд батов ($17,2 млрд). Больше всего иностранных граждан приехало из Китая - 2,6 млн, из Малайзии (1,7 млн), из России (805 тыс.), из Южной Кореи (732 тыс.), из Индии (722 тыс.). Поток из РФ в последние недели сократился в связи с завершением высокого туристического сезона, который длится в Таиланде с ноября по апрель. Если в феврале-марте каждую неделю в королевство приезжали 45-50 тыс. россиян, то за последнюю неделю страну посетили всего 25 тыс.

Согласно подсчетам ТАСС на основании данных министерства туризма и спорта, за последние полгода страну посетили более 1,1 млн российских граждан. В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень. Ранее в управлении страны по туризму ТАСС сообщили, что в этом году рассчитывают принять 1,6 млн россиян.

С 1 мая для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней. Принятая 23 апреля в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно. Согласно межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, затем срок безвизового пребывания будет ограничен 30 днями, если не будут приняты новые послабления.