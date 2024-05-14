Почему отдых в Дубае становится все более популярным среди россиян

Дубай становится сверхпопулярным – по итогам первых трех месяцев 2024 года эмират посетило 5,18 млн иностранных туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Успехи были заметны и на завершившейся 9 мая выставке Arabian Travel Market. Количество участников из 165 стран оказалось настолько значительным, что порой между стендами было сложно пройти. Тем не менее нашему корреспонденту удалось встретиться с Иссамом Казимом, генеральным директором Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая. В эксклюзивном блиц-интервью он рассказал, на какие цели ориентируется Дубай и что нового может предложить россиянам.

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Иссам, Дубай давно продвигает себя в нашей стране. Некоторые россияне были у вас много раз. Какие цели Дубай ставит в отношении наших туристов?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, как выглядит отдых типичного туриста. Он приезжает в отель и проводит время преимущественно именно там. Пользуется теми услугами, которые есть внутри и на территории, иногда ездит на шопинг или экскурсии. Как правило, этот человек доволен, так как в Дубае очень хорошие отели. Они стремятся сделать все, чтобы гость проводил время с максимальным комфортом и не уезжал. Однако наша цель сейчас – показать, что Дубай может предложить нечто большее, чем просто отдых в отеле. Например, не все знают, что есть такое место, как Хатта с ее горными пейзажами. Хатта очень сильно отличается от привычного образа Дубая – посмотрев на фотографии, многие люди не поверят, что это тоже Дубай. Там очень большой выбор всевозможных развлечений. Ты можешь кататься на горном велосипеде, отправиться в поход, просто подышать свежим воздухом и отдохнуть со своими детьми и семьей. Хочу также обратить внимание на появление новых отелей в глубине эмирата. Можно не просто выехать в пустыню на экскурсию, но и с комфортом провести там несколько ночей. Это глэмпинги. Они находятся на заповедной территории, поэтому туристы могут любоваться газелями и другими дикими животными, обитающими в той местности. В пустыне интересна не только природа. Это еще и вкусная еда, и арабская культура, традиционные танцы. Мы стараемся делать так, чтобы всё было максимально аутентично.

Из моего опыта поездок по России я знаю, что россияне любят хороший сервис и вкусно поесть. С точки зрения уровня обслуживания я гарантирую, что Дубай находится на одной из самых высоких ступеней. Принимая во внимание, что в городе живет 200 национальностей, Дубай – это уникальное место, где сосредоточены практически все кулинарные традиции мира. Для тех, кто постоянно находится в Дубае, разнообразие и аутентичность гастрономии воспринимается как должное. Но для туристов она становится очень привлекательным фактором. Три года назад инспекторы «Мишлен» впервые провели исследование и отметили 69 ресторанов Дубая. Затем их количество увеличилось до 90. Три ресторана имеют две звезды «Мишлен», а одиннадцать – одну. Еще три имеют «зеленые» звезды, означающие заслуги в сфере экологии устойчивого развития. Несколько заведений получили специальную награду «Биб Гурман» (Bib Gourmand), которая дается за исключительную еду по умеренной цене. Кроме того, в Дубае организуется много интересных мероприятий. Примерно 200 дней в году мы что-то отмечаем – праздник или крупное событие, достойное внимания туристов. Это может быть кулинарный фестиваль или фестиваль шопинга, концерты знаменитостей и многое другое. То есть получается, что люди, которые возвращаются в Дубай, каждый раз могут испытывать новый опыт.

Безусловно, россияне любят пробовать все новое. Однако для многих отдых в Арабских Эмиратах – это прежде всего море. Российским туристам очень важно полежать на пляже, купаться не в бассейне, а именно в открытой морской воде. Между тем в Дубае ведется очень активное строительство, и порой красивый вид с пляжа загорожен. Есть ли планы ограничить возведение новых объектов на первой линии от моря, чтобы она не оказывалась со временем второй и туристы могли видеть линию горизонта?

У путешественников разные запросы. Одни любят жить у воды, но в то же время иметь доступ к инфраструктуре – для этого и ведется строительство. Другие действительно отдают предпочтение природе и естественным видам. Сейчас в Дубае есть проекты, которые учитывают именно то, о чем вы говорите. Например, острова Dubai Islands будут с красивым видом на море. Искусственный архипелаг Palm Jebel Ali также строится с учетом запросов на сохранение природы и устойчивое развитие. Мы проводим переговоры с различными девелоперскими компаниями, которые создадут отели именно для упомянутой вами категории клиентов.

Еще один вопрос касается того, что вы говорили по поводу перемещения по Дубаю. Ваш город очень автомобилизирован, и не секрет, что частые поездки на такси для многих туристов не удобны из-за трафика или высокой стоимости. Есть ли планы по развитию общественного транспорта в туристических зонах?

Да, очень активно развивается метро. Есть план по продлению существующих веток и строительству новых. Дополнительно к этому разрабатываются маршруты автобусов. Естественно, будет больше такси и таких служб, как Uber и Careem. Идея в том, чтобы именно на метро можно было бы доехать до ключевых достопримечательностей. А другие средства передвижения могли бы помочь добраться куда-либо еще.

Иссам, хочу задать личный вопрос: как вы проводите свободное время, где любите отдыхать? В Дубае или в других странах?

И там, и там! В Дубае я часто бываю в ресторанах с семьей и друзьями, так как тоже люблю вкусно поесть. Когда ко мне приезжают люди, которые впервые посещают Дубай, я стараюсь показать им старые районы города, где находится Золотой рынок и рынок специй. Это Дейра – именно с нее когда-то начиналось развитие туризма, там жили мои дедушка и бабушка. Еще я люблю с семьей выезжать в глэмпинги в пустыне. Обожаю путешествовать по миру. Если говорить о других странах, то я, например, люблю Россию. Посетил Москву и Санкт-Петербург, получил большое удовольствие от знакомства с этими городами и всем советую их посещать. Почему я сказал, что понимаю россиян? Именно потому, что в России я испытал потрясающий сервис. Только не спрашивайте меня, какой город понравился мне больше! Каждый имеет свое настроение. Конечно же, в России мы ходили по ресторанам и пробовали разные блюда. Мне очень понравился «Пушкин» в Москве. Я понимаю, что это туристическое место, но тем не менее оно великолепно. Также в России я всегда заказываю борщ. Раньше я ненавидел свеклу. Но, побывав в вашей стране, теперь обожаю. Борщ – нечто особенное! Целый обед в одном блюде.

В ваших соцсетях есть видео, где вы управляете самолетом. Это ваше хобби?