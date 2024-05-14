Сотовый оператор рассказал, где отдыхали его абоненты на майских

В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос на треть, сообщает «Мегафон». Сотовый оператор проанализировал звонки в роуминге и на основе этих данных выяснил, куда активнее всего ездили обладатели сим-карт.

Больше всего звонков совершили из Турции, их количество увеличилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по популярности Белоруссия – там поток абонентов вырос на 1%. Бронза у Казахстана, но в этом году страна сдала свои позиции – приехало на 14% пользователей меньше, чем в 2023-м. Замыкают пятерку лидеров ОАЭ с 19% и Грузия, получившая на 20% больше, чем в прошлом году, путешественников с мегафоновской сим-картой.

Увеличился поток туристов и в странах Азии. Так, на 54% активнее услугами оператора пользовались в Таиланде, на 93% выросло количество туристов с его симками в Китае, на 19% их стало больше в Южной Корее и на 9% – на Мальдивах. Также в топ-5 попал Вьетнам, где число пользователей «Мегафона» увеличилось в 3 раза.

На треть вырос поток абонентов у оператора в Африке. В лидерах оказались Египет, Марокко, Сейшельские острова и ЮАР.

Европа у туристов с сим-картами «Мегафона» была не так популярна – их стало больше, чем в 2023 году, всего на 1%. Рост показали только отдельные страны – в Италию отправились дополнительные 15% туристов, а в Испанию – 16%. Лидером стала Франция с 28% приехавших абонентов.

Стоит учесть, что данные «Мегафона» позволяют судить лишь о реальных направлениях турпотоков. Так, многие граждане Казахстана и Белоруссии, выбившихся в топ-3, работают в России, а домой приезжают в отпуск или на длинные выходные – например, на майские праздники. В Грузию и Китай могли поехать гастарбайтеры, которые работают в определенных областях России.

Если использовать другую методику, то мы увидим иную картину предпочтений туристов. Перед началом сезона редакция TourDom.ru провела собственное

исследование.

По итогам опроса 519 турфирм Москвы и Московской области выяснилось, что самый большой спрос на рынке организованного туризма имеют Турция, Египет, ОАЭ, Россия и Таиланд. Ни о каком значимом росте популярности ЮАР, конечно же, речи нет – это направление для сугубо индивидуальных поездок.