Аэропорт Кольцово в майские праздники отправил отдыхать больше 300 тысяч пассажиров

Аэропорт Кольцово поделился радостной статистикой. В майские праздники 2024 года пассажиропоток увеличился на 10 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. В длительные выходные 330 тысяч пассажиров покинули уральскую воздушную.

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Представители аэропорта заметили, что увеличение пассажиропотока началось еще 27 апреля, как раз в последний рабочий день перед длительными майскими праздниками.

«Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тысяч человек», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Городами-лидерами по количеству отправлений стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск, а вот за границу россияне чаще летали в Анталью, Шарм-Эль-Шейх, Дубай, Пхукет и Стамбул.

Кроме того, пассажиры стали чаще летать в страны СНГ. Число рейсов, улетевших в этом направлении, в майские праздники 2024 года увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в праздничные выходные аэропорту Кольцово удалось обслужить порядка 2,8 тысячи рейсов.

Напомним, что после майских праздников некоторые авиакомпании несколько раз были замечены в задержке своих рейсов. Сначала в Кольцово на 12 часов задержали рейс до Антальи, на следующий день на 9 часов до Шарм-Эль-Шейха, а потом на 12 часов до Пхукета. Все это время пассажиры ожидали отправления, сидя в аэропорту. Причиной всех задержек стало позднее прибытие самолета в аэропорт.