Три процента москвичей планируют взять кредит на летний отпуск

Только 3% работающих жителей Москвы планируют обратиться за кредитом на летний отдых. Таковы данные опроса портала SuperJob. Об этом пишут «Вести Московского региона».

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Но большинство респондентов (89%) не одобряют идею отпусков в кредит. Они объясняют это нежеланием расходовать сверх бюджета либо наличием других кредитов.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения, готовящиеся отправиться в отпуск в нынешнем летнем сезоне. Мужчины чаще выбирают вариант с кредитом, чем женщины (4% против 2%). Горожане до 44 лет чаще берут кредит на отпуск, чем те, кто старше (5% против 3%).

Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц рассматривают возможность взять кредит на отпуск чаще, чем те, у кого зарплата меньше (7% против 3%). Кредиты на отпуск за рубежом пользуются большей популярностью, чем на отдых в России (5% против 2%).