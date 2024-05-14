Turkish Airlines выплатила россиянке 600 долларов за потерянный багаж, но она подает в суд
Багаж россиянки, которая летела рейсами авиакомпании Turkish Airlines из Москвы на Сицилию через Анталью и Стамбул, искали около 2 месяцев. Однако найти чемодан так и не удалось. Накануне Людмиле пришло письмо от Turkish Airlines, в котором сказано, что авиакомпания готова компенсировать потерю. Правда, сумма, которую предложил выплатить перевозчик, туристку категорически не устроила.
«Они намерены компенсировать 600 долларов, то есть 55,2 тыс. руб. Из этой суммы 508 евро (или 548 долларов) – это затраты на покупку вещей в Катании, которые я вынуждена была приобрести по прилете, когда стало ясно, что мой чемодан потерялся. Все это подтверждено чеками. А стоимость самого багажа они оценили, получается, чуть больше 50 долларов. Однако там было вещей, по моим расчетам, примерно на 4 тыс. евро, и это не считая косметики. Один ноутбук стоит почти 130 тыс. руб.», – рассказала Людмила TourDom.ru.
Женщина намерена оспорить решение авиакомпании, тем более что согласно Монреальской конвенции за потерю багажа можно получить от авиакомпании компенсацию в размере до 1288 SDR (Special Drawing Rights, специальных прав заимствований). На 14 мая 2024 года курс SDR составляет 121 руб., то есть в теории пассажирка может рассчитывать на выплату в размере 155,8 тыс. руб.
Юристы подтвердили, что туристы в споре с перевозчиком могут опираться на Монреальскую конвенцию, поскольку Россия к ней присоединилась. Но должны понимать, что свою правоту им придется подтверждать документально.
«Вполне логично, что предложенная авиакомпанией сумма учитывает, как правило, исключительно ее интересы. Туристу нужно будет доказать сумму ущерба и причинно-следственную связь между противоправными действиями (бездействием) авиакомпании и этим самым ущербом. Как вариант, необходимо будет предоставить суду чеки на приобретение вещей и факт их наличия в утерянном чемодане», – прокомментировал TourDom.ru руководитель юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Вадим Погорелов.
Чеки на технику, одежду и косметику, находившиеся в чемодане, у Людмилы, разумеется, не сохранились, в описании багажа, отправленном перевозчику, она приложила фото вещей (в том числе аналогичных) с их ценой в интернет-магазинах.
«Доказать, что в багаже находились те или иные ценные вещи зачастую довольно проблематично», – прокомментировал председатель Всероссийского общества защиты прав туристов Дмитрий Давыденко.
Туристка, по словам юристов, может обратиться к перевозчику с претензией, чтобы оспорить сумму компенсации, а если прийти к компромиссу не удастся, тогда остается вариант судебного иска. Ситуация осложняется тем, что ответчиком в этом конкретном случае выступит иностранная компания. Однако Людмиле повезло – она покупала авиабилеты из Москвы на Сицилию одной бронью, а значит, ехать в Турцию для разрешения спора ей не обязательно.
«Стоимость билетов, например, в Европу, если их приобретать одной бронью, сейчас зачастую очень высока, дешевле приобрести перевозку по отдельности, чем и пользуются пассажиры. Но в последнем случае все разбирательства проходили бы в другой стране», – отметил Дмитрий Давыденко.
Людмила же может решать вопрос по месту жительства.
«Несмотря на указание ст. 30 Гражданского процессуального кодекса РФ о том, что иск предъявляется по месту нахождения перевозчика, нормы ст. 29 ГПК РФ и ст. 17 Закона РФ № 2300-1 “О защите прав потребителей” в совокупности предоставляют пассажиру возможность предъявить исковые заявления в суды на территории России, поскольку у рассматриваемого перевозчика имеются представительства в нашей стране», – отметил Вадим Погорелов.
Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию – в частности, прояснить, как формировалась сумма компенсации за потерянный багаж.