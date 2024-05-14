Turkish Airlines выплатила россиянке 600 долларов за потерянный багаж, но она подает в суд

Багаж россиянки, которая летела рейсами авиакомпании Turkish Airlines из Москвы на Сицилию через Анталью и Стамбул, искали около 2 месяцев. Однако найти чемодан так и не удалось. Накануне Людмиле пришло письмо от Turkish Airlines, в котором сказано, что авиакомпания готова компенсировать потерю. Правда, сумма, которую предложил выплатить перевозчик, туристку категорически не устроила.

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«Они намерены компенсировать 600 долларов, то есть 55,2 тыс. руб. Из этой суммы 508 евро (или 548 долларов) – это затраты на покупку вещей в Катании, которые я вынуждена была приобрести по прилете, когда стало ясно, что мой чемодан потерялся. Все это подтверждено чеками. А стоимость самого багажа они оценили, получается, чуть больше 50 долларов. Однако там было вещей, по моим расчетам, примерно на 4 тыс. евро, и это не считая косметики. Один ноутбук стоит почти 130 тыс. руб.», – рассказала Людмила TourDom.ru.

Женщина намерена оспорить решение авиакомпании, тем более что согласно Монреальской конвенции за потерю багажа можно получить от авиакомпании компенсацию в размере до 1288 SDR (Special Drawing Rights, специальных прав заимствований). На 14 мая 2024 года курс SDR составляет 121 руб., то есть в теории пассажирка может рассчитывать на выплату в размере 155,8 тыс. руб.

Юристы подтвердили, что туристы в споре с перевозчиком могут опираться на Монреальскую конвенцию, поскольку Россия к ней присоединилась. Но должны понимать, что свою правоту им придется подтверждать документально.

«Вполне логично, что предложенная авиакомпанией сумма учитывает, как правило, исключительно ее интересы. Туристу нужно будет доказать сумму ущерба и причинно-следственную связь между противоправными действиями (бездействием) авиакомпании и этим самым ущербом. Как вариант, необходимо будет предоставить суду чеки на приобретение вещей и факт их наличия в утерянном чемодане», – прокомментировал TourDom.ru руководитель юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Вадим Погорелов.

Чеки на технику, одежду и косметику, находившиеся в чемодане, у Людмилы, разумеется, не сохранились, в описании багажа, отправленном перевозчику, она приложила фото вещей (в том числе аналогичных) с их ценой в интернет-магазинах.

«Доказать, что в багаже находились те или иные ценные вещи зачастую довольно проблематично», – прокомментировал председатель Всероссийского общества защиты прав туристов Дмитрий Давыденко.

Туристка, по словам юристов, может обратиться к перевозчику с претензией, чтобы оспорить сумму компенсации, а если прийти к компромиссу не удастся, тогда остается вариант судебного иска. Ситуация осложняется тем, что ответчиком в этом конкретном случае выступит иностранная компания. Однако Людмиле повезло – она покупала авиабилеты из Москвы на Сицилию одной бронью, а значит, ехать в Турцию для разрешения спора ей не обязательно.

«Стоимость билетов, например, в Европу, если их приобретать одной бронью, сейчас зачастую очень высока, дешевле приобрести перевозку по отдельности, чем и пользуются пассажиры. Но в последнем случае все разбирательства проходили бы в другой стране», – отметил Дмитрий Давыденко.

Людмила же может решать вопрос по месту жительства.

«Несмотря на указание ст. 30 Гражданского процессуального кодекса РФ о том, что иск предъявляется по месту нахождения перевозчика, нормы ст. 29 ГПК РФ и ст. 17 Закона РФ № 2300-1 “О защите прав потребителей” в совокупности предоставляют пассажиру возможность предъявить исковые заявления в суды на территории России, поскольку у рассматриваемого перевозчика имеются представительства в нашей стране», – отметил Вадим Погорелов.

Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию – в частности, прояснить, как формировалась сумма компенсации за потерянный багаж.