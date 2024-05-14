Эксперт перечислил самые дешевые направления для летнего отдыха

Самым бюджетным заграничным направлением на лето стала Абхазия. Подробности по отдыху и ценам сообщили в Travelata.ru.

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«Сейчас поездка в среднем стоит 146 тысяч рублей на двоих. Египет дороже – в среднем 210 тысяч, ОАЭ – 229 тысяч рублей», – отметил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Также в рейтинге оказались Шри-Ланка и Таиланд со средними чеками в 237 тысяч и 252 тысячи рублей. В тройке самых дорогих стран для отдыха россиян вошли Индонезия, Мальдивы и Куба. Средний чек в Индонезию на двоих – 446 тысяч рублей, Мальдивы – 407 тысяч рублей. Путешествие в Кубу на Карибы обойдется в 318 тысяч рублей, сообщают РИА «Новости».

Напомним, россияне все чаще выбирают туры по программе «все включено». Эту систему предлагают и в Абхазии, однако туристов больше некуда селить. В АТОР рассказали, в каких отелях забронированы все номера.