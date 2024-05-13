Corendon Airlines снимает рейсы из Калининграда в Турцию

Авиакомпания Corendon Airlines отменяет полетную программу из Калининграда в турецкую Анталью. Рейсы должны были выполняться по заказу Fun&Sun с 22 мая. Однако в понедельник туроператор уведомил о корректировке своих планов.

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Как пояснили в пресс-службе, данное решение носит вынужденный характер, а причины не зависят от самого поставщика турпродукта. Впрочем, Fun&Sun предложил клиентам, которые приобрели туры в Турцию на крыльях Corendon Airlines, несколько вариантов выхода из ситуации.

В частности, туристы могут оформить полный возврат денежных средств. Тем, кто еще планирует отправиться на отдых, предлагают поменять направление или перебронировать турпакет в Анталью с вылетом из другого города России. Однако стоит учитывать, что проезд до аэропорта туроператор оплачивать не будет, так как сложившаяся ситуация не относится к форс-мажору.

Отметим, официальная причина, по которой Corendon Airlines снимает программу в Турцию из Калининграда, – это проблема с согласованием рейсов из-за пролета над территорией Евросоюза. Ранее с такой же формулировкой отказалась от рейсов по этому направлению Southwind, потом сложности возникли и у авиакомпании, которую нашли на замену, – Tailwind.