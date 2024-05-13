Туроператор Fun&Sun отменил полетную программу из Калининграда в Анталью

Туроператор Fun&Sun отменил полетную программу турецкой авиакомпании Corendon Airlines по выполнению прямых рейсов из Калининграда на курорт Анталья в Турции из-за отзыва рядом европейских стран разрешений на пролет самолетов с российскими туристами над своей территорией. Об этом сообщается на официальном сайте российской Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на туроператора.

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"Вслед за отменами прямых рейсов Калининград - Анталья турецких авиакомпаний Southwind Airlines и Tailwind Airlines третья полетная программа по этому маршруту, авиакомпании Corendon Airlines, которая должна была стартовать 22 мая, тоже снимается, сообщил редакции "Вестника АТОР" заказчик программы. Проблема все та же - власти ряда стран ЕС против пролета над их территорией", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, решение о снятии полетной программы из Калининграда в Анталью принял туроператор Fun&Sun. Рейсы планировались с 22 мая два раза в неделю. Решение об отмене принято, как и в двух предыдущих случаях, поскольку несколько стран ЕС в мае отозвали разрешения на пролет самолетов с российскими туристами над своей территорией, а длившиеся около 10 дней переговоры ни к чему не привели.

"Не желая ставить туристов перед свершившимся фактом накануне вылета, мы приняли сегодня решение о снятии полетной программы Калининград - Анталья на рейсах Corendon Airlines ввиду невозможности выполнения этих рейсов по независящим от нас причинам. Туристы, забронировавшие туры в Турцию на этих рейсах, могут перебронировать турпакет в Анталью или на другое направление с вылетом из другого города России, или же получить полный возврат денежных средств", - цитирует "Вестник АТОР" представителей Fun&Sun.

Согласно принятой практике, вынужденное перебронирование пакета на другой пакет (с вылетом из другого города) из-за форс-мажора не означает, что туроператор будет оплачивать дорогу до нового места вылета. Туристы, которые не готовы лететь из другого города, предлагается полный возврат денег, что и предусмотрено законодательством, уточняется на сайте.