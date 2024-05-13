Цены на туры в Турцию после майских праздников упали на треть

После майских выходных произошло традиционное явление: на ряде популярных направлений выездного туризма цены на туры пошли вниз. «Кто хочет сэкономить, могут улететь в Анталью в ближайшие дни, если, конечно, найдут билеты на самолет», – подтверждают турагенты.

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Они приводят примеры. Недельный турпакет с размещением в Imperial Sunland Family Resort 5* в Кемере с вылетом из Москвы 15 мая можно забронировать за 92 тыс. руб. на двоих, питание all inclusive. В начале апреля тур в этот отель на тот же период предлагался за 151 тыс. руб. Таким образом, за 1,5 месяца он стал дешевле на 59 тыс. руб., или на 39%.

На 33% упал в цене турпакет на 7 ночей с вылетом 14 мая и проживанием в Seven Seas Hotel Life в поселке Гейнюк. В конце марта его можно было купить за 223 тыс. руб. на двоих, сейчас он доступен за 148 тыс.

Также на треть снизилась и стоимость тура в Kirman Leodikya Resort с отправлением из Москвы 15 мая. 2 апреля он предлагался за 197 тыс. руб., сейчас прайс на аналогичный тур у того же туроператора упал до 134 тыс.

Впрочем, туры с проживанием в других популярных отелях Турции не столь значительно подешевели, а некоторые остались на прежнем уровне. В частности, стоимость недельного тура в Akka Antedon с 16 мая опустилась за период с начала апреля с 203 до 178 тыс. руб., т. е. всего на 12%.

Цена тура с размещением в люксовом Rixos Sungate и вовсе не изменилась – как и в марте, он выставлен на продажу за 394 тыс. руб. на двоих. Не возросли и прайсы на туры в Belek Beach Resort (166 тыс. руб.).

Очевидно, причины корректировки тарифов – сезонное снижение спроса, а также избыточный объем полетных программ в Турцию. В то же время такого значительного падения прайсов, как в 2023-м, сейчас не наблюдается. Год назад раннее бронирование практически провалилось, туроператорам не удалось загрузить отели, и в результате стоимость туров в некоторые гостиницы с заездом после майских праздников упала на 40–56%. Распродажа продлится, вероятно, до начала лета, когда спрос поднимется за счет сезона отпусков.