Отдыхаем как в кино: отели, где снимались фильмы и телесериалы

Время задуматься об отдыхе – отпуск стремительно приближается, а время для бронирования остаётся всё меньше и меньше. Если вы всё ещё затрудняетесь в выборе места, в этом обзоре пробежимся по нескольким вариантам, от которых трудно будет отказаться… Любителям кино и сериалов уж точно.

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«Эксельсиор», Дубровник (Хорватия)

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Бывшая королевская резиденция на краю Адриатического моря с видом на Старый город Дубровника известна фанатам «Игры престолов» как Королевская гавань. Многие из актёров сериала, включая Эмилию Кларк и Кита Харингтона, останавливались в номерах «Эксельсиора» во время съёмок заключительного сезона и наслаждались времяпрепровождением на его террасах с видом на шикарную панораму. Помещения декорированы в оттенках серого и коричневого с «тёплыми» вкраплениями золотого, а также содержат акценты с натуральным деревом. Три ресторана предлагают постояльцам большое количество блюд с морепродуктами. Ну, а «нижние» средневековые стены создают непередаваемую атмосферу старинного замка.

Номер в «Эксельсиоре» стоит от $158 за ночь.

62ºNord, Норвегия

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Продолжим гламурным наследием другого популярного сериала HBO «Наследники» в Норвегии, где была замечена семья Рой. Туристическая компания 62ºNord разработала шестидневный маршрут для династии медиа-магнатов по знаменитой «дороге» в Атлантическом океане, которая также упоминается в фильме «Не время умирать» (2022). Счастливчики увидят «суннмёрские» Альпы, Гондольный подъёмник Ромсдален и впечатляющие фьорды, в том числе и Гейрангер. Естественно, вам понадобится вертолёт, чтобы добраться до знаменитой Стены троллей, откуда открывается фееричный вид.

Шестидневный отдых от 62ºNord обойдётся в £6,385 на человека, включая заселение, питание, трансфер и прогулки на вертолёте.

«San Domenico Palace», Сицилия (Италия)

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Секс, психотропные вещества, убийства и тайные встречи внутри самой гламурной локации, держащей на крючке зрителей сериала «Белый лотос». Съёмки проходили в отеле «Four Seasons», расположенном во дворце Сан-Доменико в сицилийской Таормине. Он был построен в 1203-м году для церковных богослужений, а гостиницей стал в конце XIX в. В числе постояльцев, останавливавшихся в его номерах, были актрисы Грета Гарбо, Ингрид Бергман, Одри Хепбёрн и др. Для брони даже доступен люкс, который занимали в своё время Элизабет Тейлор и Ричард Бартон.

Остановиться в «Four Season» на Сицилии можно за £1,315 в ночь.

Villa 20, Amanzoe, Греция

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Этот частный, вдохновлённый стилем афинского Акрополя, небольшой отель на побережье Пелопоннеса – совершенное место для захватывающего детектива Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022). Конечно, его первозданный экстерьер впечатлит даже самого предвзятого гостя, как, например, Бенуа Блана в исполнении Дэниэла Крейга. Вместительность: до 18-и человек. Девять спален (включая три просторных люкса), обособленная пляжная территория, спортзал и спа-центр, шесть бассейнов и пять кухонь – плюс собственная таврена, в которой вечером могут собраться все постояльцы.

Остановиться на вилле – удовольствие не из дешёвых - £35,000 за ночь.

Raffles и Fairmont, Доха (Катар)

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В дополнение к драматичном виду из окон, отели Raffles Doha and Fairmont Doha могут похвастаться близостью к воде. Разместившись в двух башнях Katara Towers, гостиницы приняли в 2022-м году гостей футбольного чемпионата мира. Raffles – место для того, чтобы насладиться культурой и отдыхом; постояльцы могут посетить Blue Cigar Lounge, чтобы в секретной библиотеке полистать редкие издания гомеровской «Иллиады» и «Одессеи» перед тем, как насладиться времяпрепровождением в спа-центре. В одном из девяти спа-номеров можно себя побаловать индивидуальной программой – от выбора ароматических масел до расслабляющих процедур.

Ночь в Raffles обойдётся в £800 на человека, Fairmont – от £330.