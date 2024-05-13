Из Владивостока в КНДР запустят железнодорожный маршрут

Из Владивостока в город Расон Северной Кореи отправятся пассажирские поезда. Об этом в своем телеграм-канале сегодня сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко

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«Нам необходимо наладить пассажирское сообщение. Поезд мог бы перевозить туристов и содействовать гуманитарному обмену. Наша сторона готова организовать такие маршруты», – сказал Кожемяко на встрече с делегацией из КНДР.

Расон уже соединен со станцией Хасан в Приморском крае. Чтобы заинтересовать путешественников новым направлением, губернатор Приморья предложил северокорейской стороне устроить презентацию достопримечательностей Расона на Тихоокеанском туристском форуме.

Делегация из Расона отправилась в Россию 12 мая, сообщает ТАСС. Какие вопросы планируют обсудить кроме открытия нового железнодорожного маршрута, не уточняется.

В марте TourDom.ru писал, что в Северной Корее побывала тестовая группа российских туристов. Они отдохнули на горнолыжном курорте Масикрен и посмотрели Пхеньян. Репортаж о поездке читайте в нашем онлайн-журнале. Там же мы опубликовали статью о северокорейской кухне.