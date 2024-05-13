Турэксперты подсчитали, во сколько обойдется летний отдых в Турции

Цены на пакетные туры в Турцию с вылетом в июне существенно не изменились, исключение составляет категория «тяжелый люкс». Данные по ценовому мониторингу отелей приводит аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.

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«Перелет из Москвы и проживание на двоих в Турции по системе «все включено» на 10 ночей в июне обойдется от 120 до 180 тысяч рублей. Речь идет о бюджетных отелях с четырьмя и пятью звездами. За гостиницу с более развитой инфраструктурой придется отдать от 235 до 310 тысяч рублей», – пишет Ассоциация туроператоров.

Пакетные туры с пятизвездочными отелями категории «Делюкс» и питанием «ультра все включено» обойдутся от 380 до 600 тысяч рублей на двоих за 10 дней.

Отдых в роскошных и дорогих отелях Турции встанет в сумму от 1,1 до 1,7 миллионов рублей. Цены на данный вид отдыха значительно повысились. Еще в феврале текущего года можно было сэкономить на покупке тура до 467 тысяч рублей.

Любителям люксового отдыха туроператоры рекомендуют пользоваться акцией раннего бронирования. Кроме того, специалисты могут помочь подобрать точечные спецпредложения перед сезоном у отдельных туристических объектов Турции.

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