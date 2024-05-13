Туристы застряли на островах посреди Тихого океана из-за банкротства авиакомпании

Новозеландские туристы застряли в Вануату после банкротства национального авиаперевозчика. Авиакомпания Air Vanuatu из-за финансовых проблем приостановила рейсы за рубеж, сообщает The New Zealand Herald.

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Туриндустрия страны оказалась в крайне сложном положении. Пока из столицы страны Порт-Вилы можно было выбраться на рейсах других авиаперевозчиков, с острова Эспириту-Санту можно было уехать только на еженедельном 24-часовом пароме.

Несмотря на безвизовый въезд, у россиян Вануату не популярна. На эти острова слишком долго и дорого добираться, поэтому наши туристы там бывают крайне редко.

Застрявшие новозеландцы сейчас приобретают билеты на чартерные рейсы до австралийского города Брисбен по 1780 долларов (около 163 тыс. руб.) за человека.

Дорогим маршрутом решили воспользоваться не все – многие туристы переживают, что их страховка не покроет стоимости перелета. По словам одного из застрявших путешественников, многие компании сообщили, что договор перестает действовать из-за финансового коллапса у перевозчика.

Как утверждают новозеландские туристы, несмотря на приостановку работы Air Vanuatu, некоторые компании продолжали продавать им туры с перелетом этой авиакомпанией, но об отсутствии рейса туристы узнают только когда приезжают в аэропорт. Некоторые возвращаются в Новую Зеландию с другими перевозчиками, но цены на их билеты выросли в 3–4 раза и места очень быстро раскупают.