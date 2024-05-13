В Минтуризма Израиля заверили, что страна безопасна для туристов

На фоне конфликта на Ближнем Востоке в Израиле заявили, что страна открыта и безопасна для путешествий. Аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме, а все туристические районы, включая Иерусалим, Галилею, курорты Мертвого моря, доступны для туристов и безопасны, отметил старший вице-президент Министерства туризма Израиля Пини Шани и выразил надежду на рост турпотока.

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Некоторые зарубежные авиакомпании в ближайшее время планируют восстановить авиасообщение с Тель-Авивом. В частности, с 16 мая из Дели в столицу Израиля снова начнет летать Aia India. Перевозчик приостановил рейсы 7 октября, затем с 3 марта открыл полеты, а с 14 апреля снова снял программу по направлению. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 12 мая увеличила число рейсов по маршруту Шэньчжэнь – Тель-Авив с 2 до 3 в неделю.

Что касается авиасообщения с РФ, российские Red Wings и «Азимут», а также израильская EL AL не прекращали полеты в Тель-Авив.

В настоящий момент рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Из российской столицы в Израиль летают Red Wings и EL AL с частотой шесть и семь соответственно. Из Адлера в Тель-Авив возят пассажиров авиакомпании «Азимут» и Red Wings с периодичностью шесть и два рейса в неделю.

С марта появился новый маршрут из России в Бен-Гурион – из Северной столицы. По направлению дважды в неделю начала летать авиакомпания Red Wings.

Несмотря на рекомендацию МИДа воздержаться от поездок в Израиль за исключением случаев крайней необходимости, а также на рекомендацию Минэка туркомпаниям не продавать туры в Израиль, россияне продолжают летать в страну. По данным российского представительства Минтуризма, в первом квартале Израиль посетило около 15 тыс. граждан РФ.

Редакция TourDom.ru направила запрос в МИД, могут ли российские туристы летать в Израиль.

8 октября Минэкономразвития официально рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях. Туроператоры и турагенты с этого момента приостановили продвижение и реализацию турпродукта, а также продажу отдельных туруслуг в стране. В туркомпаниях обязаны информировать клиентов о текущей обстановке в зоне конфликта.

1 апреля в МИД порекомендовали россиянам не посещать страны Ближнего Востока, особенно Израиль, Ливан и территории Палестины.