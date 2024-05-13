Рейс на Пхукет из Екатеринбурга задержали на 12 часов

Сегодня, 13 мая, в аэропорту Кольцово задержали на 12 часов рейс WZ-3045 «Екатеринбург-Пхукет» авиакомпании Red Wings. Борт должен был вылететь в 04:20, планируемое время вылета 16:30.

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«На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что причиной задержки рейса является позднее прибытие судна. Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание пассажирам комплекса услуг.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что на прошлой неделе в Кольцово задержали на 8 часов рейс в Анталью, а также на 9 часов задержали рейс в Египет.