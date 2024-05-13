Названы страны, куда зачастили на отдых россияне

Излюбленными местами, куда отправляются россияне, стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай и страны СНГ.

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Так, только в Китай число поездок россиян в январе-марте 2024 года возросло в четыре раза (с 77,7 тыс. до 326,9 тыс.) по сравнению с первым кварталом прошедшего года.

На 18 % увеличился турпоток из РФ в Таиланд, на 16 – в Арабские Эмираты, сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Уточняется, что в статистике погранслужбы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы.

ФСБ распределяет данные о поездках по целям визита: деловая, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на ПМЖ, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».

Ранее сообщалось, что жители Италии с радостью встречают российских туристов, несмотря на отношения стран.