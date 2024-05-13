Путевки из Перми в Турцию за год подорожали на треть

По итогам первого квартала 2024 года стоимость туров из Перми в Турцию выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30%. Таковы данные Росстата.

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«Средняя стоимость поездки в Турцию из Перми по итогам первого квартала 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом ранее (54 090 рублей)», — пишет Business Class, основываясь на данных Росстата.

Ранее URA.RU рассказывало, что в мае цены значительно снизились — до уровня 2019 года. Отдохнуть можно от 47,2 тысячи рублей на двоих. Турагенты связали это с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. Но к июню цены снова поднимутся.