В Анталье на отелях появились таблички с национальностями туристов

Таблички с национальной принадлежностью туристов появились в отелях в Анталье. Об этом сообщил портал «Турпром», ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что данная ситуация обусловлена скандалом с гражданином Турции в Великобритании. Мужчину потребовали заплатить еще 120 евро ( 11 861 рубль по текущему курсу — прим. «ВМ») «компенсации за национальность».

По информации «Турпрома», турецкие отели часто завышают ценники для туристов из РФ. В связи с недавним инцидентов стране, некоторые гостиницы стали размещать на дверях специальные таблички. В них утверждается, что отель имеет единую ценовую политику вне зависимости от национальности.

В конце апреля сообщилось, что турецкий отель в Анталье потребовал у посетителя доплату из-за разницы в национальности. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Днем ранее стало известно, что русофобская политика властей Финляндии привела к тому, что промышленные предприятия в стране останавливаются, турбизнес несет убытки, а граничащие с РФ регионы пустеют. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.