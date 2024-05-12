Российская туристка развеяла мифы об Азербайджане

Российская путешественница Елена рассказала, что долгое время сомневалась, ехать ли ей в одиночку в Азербайджан, так как не знала, как относятся местные к женщинам. Своими впечатлениями о поездке девушка поделилась в Дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия».

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«Первое, с чем я столкнулась на улицах Баку, – безумное движение на дорогах. Все вот эти рассказы туристов о том, что город благоустроен для автомобилистов и совсем не продуман для пешеходов, – чистая правда, не сомневайтесь», – отметила туристка.

Елена рассказала, что по прилете она не могла перейти дорогу, так как поблизости не было ни одного пешеходного перехода или светофора. Тем временем местные жители спокойно перебегали с одной стороны на другую. Россиянка на какое-то время растерялась и застыла на месте, а из неловкой ситуации ее вытащили двое местных мужчин.

Они подошли к девушке и поинтересовались, не заблудилась ли она, а узнав о ее проблеме, тут же помогли ей перейти дорогу, помахивая руками водителям.

«Также ко мне подходили молодые люди на набережной и предлагали показать город, рекомендовали, как удобней и быстрее всего добраться до достопримечательностей, ну и конечно же, советовали, где можно вкусно и недорого поесть», – поделилась приятными воспоминаниями Елена.

По словам путешественницы, во время путешествия у нее было достаточно таких ситуаций, где требовалась помощь, на что всегда откликались местные. Она отметила, что не раз видела, как мужчины помогают девушкам с тяжелыми пакетами и сумками, открывают и придерживают двери.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что шокирует россиянина в Китае. Путешественница из РФ отдыхала в Китае 15 дней и за это время отметила достаточно странные привычки местных жителей. Например, китайцы специально оставляют после себя беспорядок в кафе и недоедают еду, так как это указывает на их благосостояние.