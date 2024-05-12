Турист подхватил странную инфекцию в путешествии мечты

Турист из Италии исполнил свою мечту и отправился в путешествие по Шотландии, однако там он подхватил неизвестную инфекцию, сообщает National World. Болезнь стремительно распространилась по организму, в результате чего мужчина скончался, не успев уехать домой. По информации издании, сначала у итальянца раздулась и почернела нога, после чего болезнь поразила легкие.

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Турист трагически погиб во время отпуска своей мечты в Великобритании после того, как его нога внезапно раздулась и почернела. Мауро Карминати из Италии был в Эдинбурге. Он встревожился, когда заметил резкое изменение внешнего вида своей ноги, — говорится в публикации.

Родственники погибшего мужчины требуют проведения расследования. Они считают, что причиной смерти итальянца могли быть действия врачей. Близкие мужчины также отмечают, что он всегда был одним из самых здоровых среди них всех.

Ранее сообщалось, что российского туриста укусила неизвестная рыба за пятку во время отдыха на острове Маврикий, в результате чего мужчину госпитализировали. Местным врачам пока не удалось найти эффективное лечение. Возможно, это была бородавчатка — одна из самых ядовитых рыб в мире, которая часто маскируется под камни.