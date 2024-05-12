Шесть самых красивых набережных мира для путешествий

Эти места — самые настоящие легенды среди путешественников.

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«Гулять, ловить свежий морской бриз, встречать закаты и флиртовать с незнакомцами — набережные как будто созданы специально для того, чтобы сделать нашу жизнь немного приятнее. Редкий город у «большой воды» не обустроил собственный променад — и каждый из них заслуживает внимания туриста. Но некоторые набережные со временем получили статус настоящих прогулочных легенд. О них и расскажу ниже».

Ипанема, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Воспетая в босса-нове «Девушка из Ипанемы» часто прогуливалась и по набережной – по крайней мере, так поётся в песне. Пляж и набережная Ипанемы, одного из элитных районов Рио, – это место, где в любое время суток танцуют самбу, играют в футбол, загорают на мелководье и делают миллионы фото на фоне горы Два Брата.

В отличие от не менее известного соседа, Копакабаны, здесь не так ярко ощущается океанское волнение, а потому и плавать в воде, и гулять по набережной немного приятнее. Да и в целом Ипанема показалась мне чуть менее претенциозной – кажется, что мировой славе «старшей сестры» она предпочитает возможность сохранять свою уникальную атмосферу.

Ортакёй, Стамбул, Турция

В Стамбуле точно нет дефицита красивых набережных, но Ортакёй – особенная во всех смыслах. Во-первых, с неё открывается тот самый «открыточный» вид на Босфор, без которого Стамбул не был бы Стамбулом. Во-вторых, здесь турецкий колорит проявляется во всем многообразии – пестрят мозаики, дымят жаровни, а в воздухе разлит аромат национальных сладостей.

Здесь же находится и одно из самых фотографируемых мест Стамбула – мечеть Ортакёй, похожая на роскошный барочный дворец. Наконец, именно с набережной жители и гости города переправляются через Босфор – а значит, отправляются из Европы в Азию. Те, кто коллекционирует такие символические моменты, точно останутся довольны.

Рива дельи Скьявони, Венеция, Италия

Несмотря на то что Венеция стоит на воде, больших и длинных набережных здесь немного: виллы буквально «утоплены» в море, а к некоторым из них и вовсе невозможно подойти – только подплыть. И тем ценнее те немногие участки суши, по которым можно долго и неспешно прогуливаться, – и в первую очередь Рива дельи Скьявони, или Славянская набережная.

С одной её стороны тянется Венецианская лагуна, а с другой выстроились в идеальную линию прекрасные исторические здания. По ней же легко дойти и до Сан-Марко, попутно запечатлев в памяти и самый узнаваемый венецианский вид на базилику Сан-Джорджо-Маджоре сквозь причалы для гондол.

Марина Бэй, Сингапур

Полвека назад в Марина Бэй не было почти ничего, кроме потрёпанных рыбацких лодок и бананово-лимонного флёра, навеянного известной песней Вертинского. Сегодня с местных набережных открываются едва ли не самые популярные панорамы в мире – на Marina Bay Sands, театры Эспланады (прозванные дурианом), колесо обозрения и футуристичные супердеревья. В общем, вся сингапурская классика. А вот знаменитое лазерное шоу лучше смотреть с материковой части Марины – так точно ничего не пропустите.

Белый пляж, Боракай, Филиппины

Белый пляж – лучший пляж Боракая с безупречно белым коралловым песком, который буквально хрустит под ногами. Это то самое место из рекламы рая, где пальмы чуть выше, люди – счастливее, и даже море шумит громче, чем обычно.

Обустроенного променада на Белом пляже нет, что, впрочем, ничуть не мешает прогуливаться, наслаждаясь видами в ожидании фантастического заката. А при малейшем желании окунаться в чистейшие воды Сулу, прерываться на массаж или коктейль или выходить в море на «бангка» – лодках уникальной филиппинской конструкции.

Малекон, Гавана, Куба

Пожалуй, одна из самых богемных и творческих набережных мира находится в пёстрой Гаване – речь идёт о семикилометровом Малеконе, протянувшемся от отеля «Националь» до крепости Сан-Сальвадор. Когда-то фасады домов, выходящих на набережную, красили в нарочито яркие цвета – демонстрировали американскому соседу, до которого отсюда рукой подать, благополучие социалистической Кубы.

Сегодня играть роль «потёмкинской деревни» Малекону больше не обязательно. Он сосредоточен на том, чтобы подарить жителям и гостям кубинской столицы реальные эмоции – веселье, радость и миллион таких простых, но очень нужных удовольствий.