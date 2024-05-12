Прямые рейсы из Москвы на Маврикий планируют возобновить осенью

В октябре-ноябре «Аэрофлот» возобновит рейсы на Маврикий, причем полетная программа должна стать круглогодичной. Об этом заявил посол России на Маврикии Константин Климовский.

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«Маврикий всегда привлекал российских туристов, но из-за отсутствия прямых рейсов путешествие сюда было делом достаточно непростым, особенно если люди летели с детьми или пытались добраться на остров из регионов России», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Полеты на Маврикий из Шереметьево «Аэрофлот» начал осуществлять в конце декабря прошлого года. Вначале самолеты летали в Порт-Луи два раза в неделю, затем три. Причем началось все не без проблем – нацперевозчику пришлось выполнять рейсы с промежуточными посадками: на пути туда лайнер садился в Дубае, а при возвращении в Москву – на Сейшелах. Связано это было с тем, что наземные службы на Маврикии отказывались заправлять самолеты из-за санкций. После новогодних праздников вопросы удалось решить, и сезонная программа продолжалась до конца марта (хотя вначале планировалось, что она продлится до мая).

«Наши западные недоброжелатели, используя определенные рычаги, на всем протяжении трехмесячной полетной программы делали все возможное и невозможное, чтобы помешать нормальной работе по приемке и обслуживанию рейсов “Аэрофлота” в местном аэропорту», – отметил Константин Климовский.

Благодаря прямым рейсам вырос туристический поток на Маврикий. В частности, с января по март на острове отдохнули 14 393 россиянина – примерно столько же, сколько за весь прошлый год.

«Из них 8484 человека, или почти 60% от всех туристов из России, прилетели на крыльях нашего главного авиаперевозчика. Исходим из того, что в октябре-ноябре 2024 года “Аэрофлот” возобновит полеты на остров и, если все будет складываться удачно, сделает эту программу круглогодичной», – сказал посол.

В феврале мы писали, что МИД РФ предлагает российским туристам присмотреться к Сенегалу и Сьерра-Леоне. По мнению дипломатов, эти направления скоро могут стать достаточно популярными у путешественников.