В Абхазии заканчиваются места для туристов

Россияне все чаще выбирают туры по программе «все включено». Эту систему предлагают и в Абхазии, однако туристов больше некуда селить. В АТОР рассказали, в каких отелях забронированы все номера.

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«Отелей с питанием «все включено» в Абхазии всего-то около десяти, а «полный пансион» – порядка 40–45. У большинства из них питание организовано по системе «шведский стол», но с определенными отличиями от all inclusive», – передает АТОР.

За отдельную плату там подают алкоголь. По информации FUN&SUN, по соотношению «цена-качество» среди абхазских отелей с питанием «полный пансион» номер один по количеству бронирований – это пансионат в Пицунде.

В отелях прогнозируют дефицит мест. Самыми напряженными месяцами будут, как ожидается, июль-август. В этот период загрузка популярных объектов уже составляет 70–80 %. Уже есть отели, где распроданы номера на определенные даты, передает «Турпром».

Напомним, с начала лета изменятся правила въезда в Грузию: теперь медицинская страховка на весь период пребывания в стране станет обязательной. Об этом напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.