Россиянка раскрыла подробности жизни в США

Путешественница из Тюмени рассказала, почему россиянам может не понравиться в США. По ее словам, нелегко приходится местным во время болезни или при рождении ребенка – американцам не оплачивают больничные и отпуска.

«В США люди вынуждены быть трудоголиками (ну либо бездельниками, живущими на пособие). Только представьте себе, что все живущие в Америке не имеют такой возможности! Заболел – иди лечись домой, но не рассчитывай, что в это время тебе будут платить зарплату», – отмечает путешественница в своем блоге.

Также ее удивило отношение местных властей к кражам. По словам тюменки, если вынести из магазина товары на сумму менее тысячи долларов, то продавец «даже и глазом не моргнет». Однако она утверждает, что это возможно не во всех штатах. Также тюменка подчеркнула, что из-за доступа к оружию в стране невозможно чувствовать себя в безопасности. Не порадовали путешественницу и налоги: при покупке в магазине цены указаны без учета НДС. Итоговую стоимость можно узнать только на кассе.

Ранее «ФедералПресс» выяснил у экспертов, как российским путешественникам сэкономить на поездках в Европу. По словам специалистов, есть проблема с визами.