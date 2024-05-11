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Больше полумиллиона туристов посетило Хэйхэ за майские праздники

На майских праздниках в текущем году китайский город Хэйхэ посетило 549,2 тысячи туристов. Это на 139% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Biang.ru со ссылкой на газету «Хэйхэ Жибао».

Больше полумиллиона туристов посетило Хэйхэ за майские праздники
© Открытые источники

Отметим, что в этой стране праздники выпали на период с 1 по 5 мая и были объявлены выходными днями. За это время туристы принесли в доход страны 394 миллиона юаней, что на 257,38% больше, чем годом ранее.

Также за эти пять дней через речной пункт пропуска в городе проехало около девяти тысяч туристов. Рост пассажиропотока пришелся на период с 3 по 5 мая.

Ранее мы сообщали, что изменение температуры воды на поверхности тропической части Индийского океана может служить основой для прогнозирования масштабов распространения лихорадки денге. Соответствующий вывод сделали ученые из Китая.

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